В Горловке разбомбили колледж и детские сады: как ВСУ атакуют РФ 24 ноября

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В городе Горловка Донецкой Народной Республики в результате обстрелов повреждения получили несколько жилых домов, два детских сада и колледж. Беспилотники попытались атаковать Крым и Волгоградскую область. А в Курской области после обстрелов несколько сел остались без света. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

БПЛА, предположительно, атаковал воинскую часть под Ростовом

Накануне Telegram-канал Mash сообщил об атаке украинского беспилотника по воинской части Росгвардии в Ростовской области. Утверждалось, что БПЛА упал на территории объекта и взорвался. Его обломки утилизировали.

Тем не менее канал позже уточнил, что в пресс-службе Росгвардии информацию об атаке не подтвердили.

ВСУ ударили по детскому саду и жилому дому в Горловке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 72).

Ударам подверглись районы Донецка, Горловки и Макеевки, а также Ясиноватский район. Повреждения получили 13 объектов в Горловке, в частности восемь жилых домов, два детских сада, дом культуры, здание «Горловского колледжа технологий и сервиса» и объект энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов пострадала жительница Никитовского района Горловки.

За последние сутки на Горловском направлении ВСУ совершили 19 артиллерийских обстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. На Донецком направлении — шесть артобстрелов, а на Ясиноватском — один обстрел. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 89 снарядов.

Худрук ансамбля попытался поджечь военкомат в Перми

В Перми задержали 82-летнего пенсионера, который накануне попытался поджечь здание военкомата. Известно, что мужчина является художественным руководителем местного ансамбля народного пения.

По данным Telegram-канала SHOT, вечером 23 ноября пенсионер подошел к зданию комиссариата и бросил в него бутылку из-под пива с зажигательной смесью, однако та отскочила от фасада в снег и не загорелась. После этого злоумышленника задержали.

Пойти на такой шаг мужчину убедили мошенники. Незадолго до инцидента ему позвонил неизвестный, который представился следователем и заявил, что на имя пенсионера оформлены кредиты почти на 2 млн рублей. Чтобы долги списали, мужчине нужно было выполнить инструкции.

БПЛА совершили налет на Крым и Волгоградскую область

В ночь на 24 ноября 16 украинских беспилотников самолетного типа попытались атаковать Крым и Волгоградскую область. По данным Минобороны РФ, 13 из них сбили средствами ПВО над полуостровом.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, 12 дронов уничтожили с помощью ПВО еще на подлете к Крыму, а один сбили из стрелкового оружия в глубине полуострова.

Еще три БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью. По данным Telegram-канала Baza, они направлялись в сторону одной из воинских частей в Городищенском районе, один из дронов упал и взорвался непосредственно на территории части.

Фото: МО Украины

Несколько сел Курской области остались без света после обстрелов

Днем 23 ноября ВСУ восемь раз обстреляли деревню Городище Рыльского района Курской области. В результате без света остались сама деревня и соседнее село Козино.

Спустя несколько часов Городище повторно обстреляли. Повреждения получили два частных жилых дома. В подвал одного из домов, предположительно, залетел снаряд. Оказался перебит газопровод. По словам главы региона Романа Старовойта, никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, ВСУ ударили по опоре ЛЭП в селе Неониловка. В итоге без света остались пять населенных пунктов, в том числе Ходейково и Дроновка. Люди там также остались без отопления, поскольку в большинстве домов установлены газовые котлы, которые не работают без электроэнергии.

ВСУ выпустили 26 снарядов по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области 26 артиллерийских и минометных снарядов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, обстрелам подверглись Журавлевка (девять прилетов), Прилесье (шесть прилетов), Щетиновка (пять прилетов), Нехотеевка (четыре прилета) и Муром (два прилета). Обошлось без последствий на земле.

Кроме того, ВСУ с помощью БПЛА сбросили три взрывных устройства в Щетиновке, еще два боеприпаса — в Долгом, и один — в Козинке. Козинку также атаковал дрон-камикадзе. В результате его детонации местный житель был ранен в ноги, повреждения получил его автомобиль. Мужчину госпитализировали.

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