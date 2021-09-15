В столице рассказали о новом способе лечения от коронавируса

Москва стала первым городом в России, где начали применять новую терапию для лечения коронавируса, в первую очередь ее получили беременные женщины с COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Уточняется, что Москва начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, у которых есть риски тяжелого течения заболевания. В первую очередь новую терапию рекомендовали беременным женщинам.

На базах городской клинической больницы № 15 имени Филатова и городской клинической больницы № 52 были открыты специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние женщин начали контролировать акушеры-гинекологи. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, этой терапией воспользовались более 70 пациенток.

При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток, — уточнила заммэра.

Ранее иммунолог рассказал об испытаниях инновационного препарата для лечения коронавируса «Мир-19», который относится к группе интерферирующих мРНК. В основе его — маленькие фрагменты РНК, которые, попадая внутрь целевых клеток, препятствуют размножению там вируса. На завершение испытаний потребуется не менее года, поэтому ждать его появления на рынке в ближайшее время не стоит.