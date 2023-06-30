В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях июля Гидрометцентр: температура выше нормы ожидается на половине территории России в июле

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На половине территории России в июле среднемесячная температура окажется выше нормы. Такая погода ожидается на западе Урала, востоке Красноярского края, в Якутии, Приморском крае и некоторых других регионах. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Практически на всей территории страны отрицательные аномалии не прогнозируются. Наиболее теплая погода, класс выше нормы, — на востоке Заволжья, западном Урале, востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области. То есть на половине территории России, — сообщил синоптик.

Он также добавил, что среднее количество осадков на большей части страны окажется около нормы. Исключение составит юг Приволжского федерального округа., центр Урала и восток Якутии, где осадки окажутся в дефиците, а также Ставрополье, Алтай, Архангельская и Кемеровская области, где их будет с избытком.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни волна тепла придет в Магаданскую и Амурскую области, Хабаровский край, Якутию и на Камчатку. По словам синоптика, температура в этих регионах поднимется до 28–35 градусов со знаком плюс.

Кроме того, он сообщил, что в грядущие выходные в Московском регионе ожидается потепление до плюс 24–25 градусов, будет переменная облачность, осадки практически исключены.