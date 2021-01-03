Сотрудники Гидрометцентра пообещали возращение мягкой зимы

https://static.news.ru/photo/26621036-4dab-11eb-8a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Противоборству тёплого западного циклона с осадками и морозного восточного антициклона приходит конец. Их вытеснит другой антициклон — северный, который принесёт мягкую зиму на европейскую территорию России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В средней полосе России будет относительно тепло, хоть и ниже нулевой отметки: минус один — минус пять градусов. В западных районах воздух даже может прогреваться до +1.

Тёплая, но зимняя погода будет на следующей неделе. Ночные температуры во вторник — минус три — минус пять градусов, дневные — минус два — минус три. Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1–2 января, и так далее, — цитирует Вильфанда RT.

По его словам, ночные температуры с 6 по 8 января составят от −5 до −10 градусов, а днём будет в районе 5–6 градусов мороза.

Такой температурный фон будет выше нормы на 2–3 градуса, но всё-таки «это уже нормальная зимняя погода», отметил метеоролог, без суровых морозов, наблюдавшихся в предыдущие дни. Резких рождественских холодов не будет «ни в коем случае», подчеркнул специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что погода в 2020 году обновила рекорды по целому ряду показателей. Так, зима 2019–2020 года признана самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в России. В Москве же впервые средняя температура воздуха в зимний период превышала ноль градусов.