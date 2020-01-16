https://static.news.ru/photo/d70c4f3a-3846-11ea-8e76-fa163e074e61_660.jpg Роман Вильфанд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплая зима для России вряд ли является следствием возможного применения климатического оружия. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так он ответил на вопрос об отношении метеорологов к подобным утверждениям. По словам специалиста, отсутствие холода — скорее благо для страны.

Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь — и социальную, и промышленную, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

По его словам, негативными последствия оказались бы для России, если бы температура, наоборот, понизилась — например, примерно на 10 градусов от климатической нормы.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Алексей Журавлёв предположил, что аномально тёплая зима на значительной части территории России могла быть вызвана применением США климатического оружия.