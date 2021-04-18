В Гидрометцентре назвали регионы с высоким риском природных пожаров

На западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также на юго-западе Приморья объявлен четвёртый класс опасности возникновения природных пожаров из пяти. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По словам Вильфанда, такая ситуация не характерна для середины апреля.
Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность. Кроме того, высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья. Высокая — это значит четвёртый класс пожарной опасности, — сообщил метеоролог.
Ранее Роман Вильфанд предположил, что лето 2021 года в России будет тёплым, однако подчеркнул, что прогноз не точный, поскольку стопроцентное предсказание на несколько месяцев вперёд метеорологи в настоящее время дать не в состоянии.