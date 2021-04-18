В Гидрометцентре назвали регионы с высоким риском природных пожаров

Фото: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

Оперативно обрабатывать обращения в аппарат детского омбудсмена поможет информационная система, которая скоро появится в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, в настоящее время уже существует готовый цифровой продукт, позволяющий обрабатывать обращения граждан, связанные не только с экстренными случаями, но и с любыми тревожными сигналами и вопросами. возникающими...