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В Гидрометцентре назвали регионы с высоким риском природных пожаров

05:53, 19 апреля 2021
Фото: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю/vk.com

На западном побережье Каспийского моря, юге Бурятии и Забайкалья, а также на юго-западе Приморья объявлен четвёртый класс опасности возникновения природных пожаров из пяти. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

По словам Вильфанда, такая ситуация не характерна для середины апреля.

Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана — там высокая пожарная опасность. Кроме того, высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья. Высокая — это значит четвёртый класс пожарной опасности, — сообщил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд предположил, что лето 2021 года в России будет тёплым, однако подчеркнул, что прогноз не точный, поскольку стопроцентное предсказание на несколько месяцев вперёд метеорологи в настоящее время дать не в состоянии.

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