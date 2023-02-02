В Германии сообщили о провале планов Запада поставить Россию на колени Журналист Штайнгарт: планы Запада поставить Россию на колени потерпели грандиозный провал

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Запад терпит грандиозный провал из-за желания поставить Россию на колени в экономическом плане, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на немецкого журналиста Габора Штайнгарта. По его словам, в итоге санкции оказались гораздо менее эффективными, чем ожидалось. Будучи отключенной от системы SWIFT, финансовая система России не рухнула. Более того, рубль после начала украинского конфликта окреп по отношению к доллару на 9,6%.

Запад хочет поставить Путина на колени в экономическом плане — и терпит грандиозный провал <...> Российская финансовая система, отрезанная от системы международных платежей SWIFT, не рухнула. Доллар даже ослаб по отношению к рублю — сейчас российская валюта торгуется примерно на 9,6 % выше в сравнении с показателями на момент начала конфликта, — пишет Штайнгарт.

Журналист пояснил, что даже в условиях санкций Россия продолжает покупать иностранные товары, а ее сырье все равно поступает к потребителям по измененным логистическим цепочкам. Западные правительства делают официальные торговые запреты, но не могут или не хотят полноценно контролировать их выполнение, подчеркнул эксперт. Он уверен, что санкции призваны произвести впечатление на избирателей, а не на Россию.

В американских СМИ ранее сообщили, что вопреки огромному количеству западных санкций, российская экономика в значительной степени вернулась к уровню до февраля 2022 года. Журналисты поставили под сомнение эффективность ограничений, которые были введены против Москвы. Многие европейские страны с трудом снизили свою энергозависимость от российских углеводородов.