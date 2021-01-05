В Генпрокуратуре заявили о снижении числа коронавирусных фейков

https://static.news.ru/photo/477ffd12-51a4-11eb-9880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество недостоверных сообщений в Интернете о ситуации с коронавирусом сократилось по сравнению с началом пандемии. Пик распространения фейков о COVID-19 пришёлся на март, апрель и май 2020 года, сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящее время фейки, связанные с коронавирусом, направляются на блокировку нечасто, что может свидетельствовать о приобретённых населением знаниях относительно происхождения данной инфекции, способах её профилактики и лечения, а также о принимаемых органами власти мерах, — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

Основными сюжетами ложных новостей были сокрытие реальных масштабов распространения инфекции и количество человеческих жертв, переброска военных и росгвардейцев в крупные города для жёсткого ограничения прав граждан либо для организации госпереворота, а также информация о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для борьбы с ней меры излишни. Кроме того, прокуроры часто выявляли сайты по продаже поддельных пропусков для перемещения по Москве и другим регионам, интернет-ресурсы для незаконного взыскания штрафов за нарушение режима самоизоляции.

В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, — уточнили в Генпрокуратуре.

В целом 2020 год стал рекордным по выявленным фейкам в Интернете, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения коронавируса. По состоянию на 30 ноября Генпрокуратура направила в Роскомнадзор более 300 требований об ограничении доступа к фейковой информации, из них 140 — о блокировке коронавирусных новостей. Для сравнения — за весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено всего 134 требования, из них лишь 12 касались фейков.

Как писал NEWS.ru, видеосервис YouTube стал лидером среди иностранных платформ по распространению фейковых новостей в 2020 году, сообщили в Роскомнадзоре. Отмечается также, что 60% ложных новостей были так или иначе связаны с темой пандемии коронавируса.

Ранее Лига безопасного Интернета (ЛБИ) зафиксировала в соцсетях и мессенджерах увеличение количества фейковых сообщений о вакцинации и новогоднем локдауне в РФ на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявила руководитель организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. По её словам, с середины ноября 2020 года добровольцы из ЛБИ и Национального центра помощи детям нашли 2722 лживые публикации.