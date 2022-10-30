В Генпрокуратуре сообщили, что не требовали блокировки домена t.me

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В Генеральной прокуратуре России не направляли требования в Роскомнадзор о блокировке домена t.me. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. информация об ограничении доступа к домену, принадлежащему мессенджеру Telegram, стало известно вечером 29 октября.

Генпрокуратура России не направляла требование о блокировке домена t.me, - говорится в сообщении.

Вчером 29 октября в реестре Роскомнадзора появилась информация о ограничении доступа к домену t.me по требованию Генпрокуратуры. В качестве основания для ограничения указывается статья 15.3 закона «Об информации». Она регламентирует ограничение доступа к данными, содержащим призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и недостоверной информации.

Позднее в Роскомнадзоре заявили, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России в настоящее время не идет.

По информации РИА Новости, домен t.me впоследствии пропал из реестра ограниченных РКН ресурсов, но все еще был недоступен.