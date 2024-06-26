В Генпрокуратуре рассказали, как изменился состав мигрантов в России Генпрокуратура: большая часть мигрантов прибывает в Россию из Средней Азии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию ежегодно въезжает около 15 млн иностранцев, большую их часть составляют мигранты из стран Средней Азии, сообщил прокурор профильного управления Генпрокуратуры РФ Дмитрий Вагурин на круглом столе по теме «Антропология экстремизма. Современные тенденции и риски» в Общественной палате. По его словам, которые передает ТАСС, в стране упростили правила въезда и пребывания для иностранцев.

В последние годы состав приезжающих кардинально изменился, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии. Огромное число мигрантов, ежегодно это плюс-минус 15 млн человек, в основном трудовые мигранты с соответствующим уровнем образования и культуры, многие из них не владеют даже минимальным уровнем русского языка, потому что с развалом СССР у них на родине перестали его изучать, — заявил Вагурин.

По словам прокурора, максимально легализовать приезжих из соседних стран в России им упростили правила въезда и пребывания. Но в последние годы многие неуважительно относятся к населению, «демонстративно несут свою культуру», не хотят соблюдать местные нормы поведения и законы.

Вагурин считает, что гостеприимство идет РФ во вред. По его мнению, мигранты захватывают сферы бизнеса и создают анклавы, т чего экономика получает ущерб, а «мы теряем идентичность».

Госдума ранее в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку. Также предлагается уменьшить разрешенный срок временного пребывания иностранцев, находящихся на территории РФ.