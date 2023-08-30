В Геленджике горят десятки гектаров леса: кадры масштабных пожаров

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

В районе Геленджика продолжаются масштабные лесные пожары. Площадь, захваченная огненной стихией, увеличилась до 118 гектаров, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар на горных склонах Геленджика начался вечером 29 августа. Очевидцы рассказали, что огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк». На опубликованном видео видно пламя в горах. Пожар подошел к «Сафари-парку» на расстояние менее одного километра. В реабилитационном центре содержатся животные из цирков, а также забранные у живодеров, среди обитателей — не менее 15 тигров и белые медведи.

МЧС России в Telegram-канале показало видео тушения лесного пожара в Геленджике. В ликвидации возгорания задействованы два вертолета Ми-8. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности, говорится в заявлении МЧС.