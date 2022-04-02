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В ГД внесут поправки в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций

08:57, 03 апреля 2022
В ГД внесут поправки в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будут внесены поправки в уголовное законодательство, предусматривающие наказание за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он выразил надежду на то, что инициатива будет рассмотрена оперативно.

Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации, — написал сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, подобного давления не испытывала ни одна страна мира. Однако данная ситуация заставляет «работать и крутиться».

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что санкции не оправдали ожиданий Запада, стремящегося развернуть россиян против власти и подорвать социальную стабильность. Они дали противоположный эффект, сплотив российское общество.

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