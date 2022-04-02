В ГД внесут поправки в УК о наказании за исполнение антироссийских санкций

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будут внесены поправки в уголовное законодательство, предусматривающие наказание за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он выразил надежду на то, что инициатива будет рассмотрена оперативно.

Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесём поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введённых иностранными государствами (санкций), на территории Российской Федерации, — написал сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, подобного давления не испытывала ни одна страна мира. Однако данная ситуация заставляет «работать и крутиться».

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что санкции не оправдали ожиданий Запада, стремящегося развернуть россиян против власти и подорвать социальную стабильность. Они дали противоположный эффект, сплотив российское общество.