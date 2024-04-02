В Госдуме призвали ужесточить закон о мигрантах после замечаний Путина Депутат Валеев призвал усовершенствовать миграционную политику в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Миграционное законодательство однозначно нуждается в совершенстве, и работа уже идет по нескольким направлениям, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Парламентарий напомнил, что законопроект, который готовит правительство и МВД России, ужесточит требования при въезде и пребывании мигрантов в стране.

Миграционное законодательство однозначно нуждается в совершенстве. Есть законопроект, который готовит правительство, МВД, в котором ужесточаются требования при въезде и пребывании в стране. В Госдуме создана рабочая группа, которую возглавляет Ирина Яровая, в которую входят представители всех фракций. Там тоже будет вестись работа, прежде всего по ревизии существующего законодательства, где необходимо внесение определенных поправок. Я думаю, о конкретных путях преждевременно говорить. Это будет скорее протокол о намерениях, — сказал Валеев.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле, и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.

В ходе коллегии МВД российский лидер подчеркнул, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции, обеспечение общественного порядка и нейтрализация организованной преступности — главные задачи министерства. Он призвал уделить особое внимание этим приоритетам.