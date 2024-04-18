В ГД призвали ответить Киеву за пересечение ядерных «красных линий» России Журавлев: Россия может ударить по Киеву в ответ за пересечение «красных линий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине в случае угрозы независимости или ее территориальной целостности, но пока речи об этом не идет, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он также добавил, что Украина при своих атаках зачастую игнорирует ущерб, который может получить сама, о чем, например, говорят регулярные атаки на Запорожскую АЭС.

Депутат подчеркнул, что «красные линии» четко прописаны в ядерной доктрине России, два ее положения не нарушены. По его словам, попытка Главного разведывательного управления Украины (ГУР) атаки на загоризонтный радар 29B6 «Контейнер» не попадает под них. Тем не менее, важно понимать, что Киев всеми способами стремиться нанести РФ как можно больший ущерб.

Очевидно, что в данном случае речь не идет ни о первой и не о втором, но такие удары по ядерной инфраструктуре в то же время могут привести к катастрофе на нашей территории. Украина этого и добивается, старается нанести нам максимальный урон. При этом ущерб, который может получить сама страна киевским режимом не учитывается вовсе, пример тому — нескончаемые атаки на Запорожскую АЭС, — пояснил Журавлев.

Он также отметил, что российская сторона, в отличие от ВСУ, действует таким образом, чтобы максимально обезопасить мирное население. Журавлев в заключение добавил, что в качестве ударов возмездия выбирал бы не какие-то энергетические объекты, а вполне понятные точки в Киеве, где находится руководство страны.

Бункер Зеленского на Банковой, Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте, здание СБУ на Владимирской, ГУР на Рыбальском полуострове, — уточнил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Страны Запада и Украина занимаются ядерным шантажом, когда в СБ ООН выдвигают требования отдать Запорожскую АЭС под контроль Киева. Она отметила, что России буквально поставили ультиматум.