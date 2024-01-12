В ГД призвали обеспечить безопасность думских авто после ДТП с Lada Vesta Депутат Журавлев: нельзя выпускать машины без необходимых систем безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентарии не огорчены тем, что их пересаживают на отечественные машины, но нужно следить за безопасностью авто, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщения о ДТП с участием Lada Vesta из думского автопарка, в результате которого она получила серьезные повреждения.

Никто из депутатов Госдумы точно не огорчен тем, что парламент пересаживают на отечественные машины. Мы можем и пешком ходить, и на метро ездить — я вот лично вообще госдумовским автопарком не пользуюсь, — сказал Журавлев.

В то же время парламентарий подчеркнул, что «при статусе депутата, который приравнен к министерскому, никто почему-то не следит за тем, какой служебный транспорт, собственно, у самих министров», а также на чем передвигается топ-менеджмент концернов, производящих отечественные авто. Также депутат подчеркнул необходимость обеспечить безопасность машин.

Что касается безопасности, то я бы в принципе запретил выпускать на рынок автомобили, которые не снабжены соответствующими системами — подушками и прочим, — которые защищали бы и водителя, и пассажиров, — заключил Журавлев.

Ранее сообщалось, что новая Lada Vesta, недавно поступившая в автопарк Госдумы, смялась в гармошку в результате ДТП и теперь многие депутаты опасаются за свою безопасность.

В августе 2023 года президент Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. По его словам, это позволит повысить качество таких машин. Отчитаться о переходе чиновников на использование преимущественно российских автомобилей в служебных целях он поручил к 1 февраля 2024 года.