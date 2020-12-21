В ГД призвали быстрее решать вопрос о прекращении сообщений с Лондоном

https://static.news.ru/photo/c6c3547c-4365-11eb-aa61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

России необходимо быстрее принимать решение о прекращении авиасообщения с Великобританией на фоне сообщений о распространении нового варианта коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Дмитрий Ионин.

Ранее сообщалось, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Ионин подчеркнул, что Москва пока медлит с решением вопроса о прекращении авиасообщения с Лондоном. И эта медлительность может грозить тем, что на территорию РФ попадёт новый штамм коронавируса. Сначала, сказал депутат, его носителями заполнится столица, а потом и вся страна.

Пока наш оперштаб говорит о том, что вопрос находится на контроле и решения о закрытии авиасообщения не принято, какой-нибудь очередной олигарх или чиновник средней руки после испорченных ограничениями британских выходных уже везёт к нам порцию свежей Covid под названием N501Y, — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ионин добавил, что властям не стоит думать об интересах узкой прослойки элит в то время, когда перед глазами встаёт перспектива новых смертей и нового локдауна.

Как ранее передавал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на её территории более заразного типа коронавируса бессмысленно.

По его словам, инфекция мутировала ещё с начала пандемии. Так, мутации G614 и D614 летом 2020 года вытеснили первоначальный уханьский коронавирус, распространившись в Южной Европе и других регионах. Претерпев ряд изменений, патоген стал более заразным, но при этом менее смертельным.