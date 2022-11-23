В ГД предложили меры поддержки несовершеннолетним матерям Депутат Останина выступила за предоставление материнского капитала семьям матерей-подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операции по прерыванию беременности нельзя отдавать на откуп только девочкам-подросткам, которые могут быть испуганы общественным мнением и из-за боязни родителей сделают аборт, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. По ее словам, предложение вице-премьера Татьяны Голиковой пока не внесено в Госдуму, но речь идет о том, чтобы дать возможность несовершеннолетним девушкам посоветоваться с родителями и оставить ребенка. Останина считает, что данный закон не может быть введен без дополнительных мер поддержки, в частности нужно предоставить возможность подростку закончить школу, получить образование и оформить материнский капитал для многодетной семьи.

Если действительно это случилось, такое бывает, то, с одной стороны, надо сохранить беременность, с другой стороны, нужна защита семьи, то есть предложить меры поддержки, начиная от патронажной сестры, которая приходила бы каждый день и помогала маленькой маме, заканчивая мерами материальной поддержки, созданием условий для того, чтобы девочка окончила школу, получила полноценное образование, как и ее сверстники. И вот если будет эта вторая часть, тогда будет правильно такой закон принять. Одними запретами эту проблему не решить, — заявила Останина.

Депутат отметила необходимость поддержки молодых несовершеннолетних мам и семьи, которая пополнилась еще одним ребенком. В этом случае семья считается многодетной, поэтому ей нужно предоставить возможность получать материнский капитал, считает Останина.

По сути дела, молодая мама — ребенок, она родила еще одного. Все равно это ляжет на плечи родителей молодой девушки. Если считать это многодетной семьей, то можно распространить соответствующие меры. Может быть, материнский капитал поможет принять решение оставить ребенка, — сказала Останина.

Ранее Голикова поручила Минздраву проработать возможность запретить аборты девушкам в возрасте 15–18 лет без согласия их родителей. Как следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова также предложила утвердить единый порядок психологических консультаций перед абортами. По данным Telegram-канала Mash, депутаты Госдумы планируют рассмотреть этот вопрос.