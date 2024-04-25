В ГД объяснили заявление Белоруссии об атаке со стороны Литвы Депутат Красов: атака на Белоруссию связана с укреплением связей с Россией

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Попытка атаки на территорию Белорусии со стороны Литвы могла стать следствием укрепления союзнических отношений Москвы и Минска, рассказал Lenta.ru депутат Государственной думы Андрей Красов. Таким образом он отреагировал на слова главы КГБ республики Ивана Тертеля. Красов отметил, что сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства находится на очень высоком уровне.

Российская Федерация и Белоруссия тесно сотрудничают в рамках Союзного государства. Сотрудничество вышло на очень высокий уровень, мы выстраиваем и экономическую, и политическую деятельность, лидеры наших стран встречаются друг с другом, сверяя часы. Естественно, Запад этим недоволен, — заявил депутат.

Красов уверен, что попытка атаки на Белоруссию является провокацией. Депутат напомнил, что республика не участвует в конфликте России и Украины. Он подчеркнул, что с исполнителями и организаторами подобных агрессивных действий следует бороться.

Ранее Тертель заявил о пресечении силовыми структурами Белоруссии атаки беспилотников, запущенных с территории Литвы. Он назвал целью удара объекты в Минске и городских окрестностях. По словам главы КГБ Белоруссии, дроны создаются радикальными группировками в Литве и Польше.