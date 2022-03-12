В Газпроме сообщили о штатных поставках газа через Украину

Российская компания «Газпром» продолжает поставки газа для транзита через Украину в штатном режиме согласно заявкам потребителей из Европы. По состоянию на 12 марта объём поставок составил 109,5 млн кубометров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 12 марта, — сказано в сообщении.

По контракту «Газпром» выполняет обязательства перед Украиной по транзиту газа в размере 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

Заявки на транзит российского газа через территорию Украины 12 марта сохранились на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Киевом, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Газопровод Ямал — Европа также используется в прежнем режиме.

Вероятно, «Газпром» поставляет газ через Польшу в Германию ночью по требованию клиентов, сообщает EADaily со ссылкой на замдиректора ФНЭБ Алексея Гривача. Так компания работает с тех пор, как 25 февраля снова начала поставки через газопровод Ямал — Европа. «Газпром» не выкупает или не использует утренние и дневные мощности.