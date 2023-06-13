В «Газпром-Медиа» раскрыли суть претензий к онлайн-кинотеатру «Газпром-Медиа»: претензии к сервису Premier возникли из-за ошибочной возрастной маркировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Административные протоколы в отношении онлайн-кинотеатра Premier были составлены не из-за пропаганды ЛГБТ, а исключительно из-за ошибочной возрастной маркировки, заявили NEWS.ru в пресс-службе «Газпром-Медиа Холдинг». Отмечается, что на данный момент все возрастные ограничения указаны верно.

Претензии регулятора не связаны с пропагандой, а исключительно с неверной возрастной маркировкой («16+» вместо «18+»). На данный момент все возрастные ограничения указаны корректно, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что российские онлайн-кинотеатры Premier и Start могут приостановить работу на три месяца из-за пропаганды нетрадиционных отношений и смены пола. На оба сервиса составили административные протоколы, которые московские суды планируют рассмотреть в конце июня текущего года.

В пресс-службе Start пояснили, что протокол в отношении киноплощадки был оформлен из-за демонстрации ЛГБТ-контента в фильме «Идеальные незнакомцы», а также неверной маркировки возрастного ограничения. В Start не согласились с тем, что был продемонстрирован ЛГБТ-контент, поскольку материал, показанный в картине, не подпадает под эту формулировку.