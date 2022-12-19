В ФТС назвали стоимость ввезенных товаров по параллельному импорту Глава ФТС Булавин: с мая в Россию по параллельному импорту ввезено товаров на сумму свыше $20 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках параллельного импорта в Россию с мая этого года ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше $20 млрд, заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Он подчеркнул, что это, прежде всего, автомобили, станки, оборудование и технологические линии.

Параллельный импорт, нужно сказать, изначально замышлялся как существенная мера поддержки и для бизнеса, и для нашей экономики. По моему, решение было принято в начале мая. <...> За это время ввезено 2,4 млн тонн товаров на сумму свыше $20 млрд, — сказал Булавин в эфире «Россия-24».

По словам директора ФТС, объем поставок китайских автомобилей в Россию вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом. Он указал, что за последние 11 месяцев в Россию из Китая было импортировано 106 тысяч автомобилей.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров лицами без согласия правообладателя на ввоз этих товаров. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Министерство промышленности и торговли РФ 6 мая утвердило список товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну. Он состоит из 96 пунктов. Cреди прочего в списке значатся запчасти для автомобилей, техника брендов Apple и Samsung, а также автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda и Nissan.

Ранее «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российских автомобильных дилеров» (РОАД) сообщили, что склады автоцентров на сегодня серьезно истощились, запасы не могут обеспечить даже месячные продажи, а автодилеры предупредили о том, что оставшиеся 20–30 тысяч новых иномарок в стране будут распродаваться в ближайший месяц.