Российская таможня временно умолчит данные об импорте и экспорте

Федеральная таможенная служба временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту, заявил глава ФТС Владимир Булавин, передаёт РИА Новости. По его словам, это позволит избежать спекуляций и некорректных оценок.

ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера, — заявил глава службы.

21 апреля Великобритания запретила импорт серебра, икры, изделий из дерева из России и повысила тарифы на импорт алмазов и каучука из РФ и Белоруссии. Также Австрия нашла замену российской нефти и прекратила её импорт и переработку. По данным местных СМИ, основными поставщиками нефти для страны являются Казахстан, Ливия и Ирак, а на импорт из РФ приходится всего 5% от общего объёма.

А Индия 19 апреля наоборот возобновила экспорт чая, риса, фруктов, кофе и морепродуктов в Россию. После начала спецоперации страна временно останавливала поставки. Торговые платежи теперь осуществляются в рупиях и рублях через Сбербанк, некоторые банки проводят также операции в евро. Гендиректора Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай отметил, что банки содействуют возобновлению торговых операций, которые в основном осуществляются через порты Грузии, с Россией.