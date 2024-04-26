В ФТС рассказали о саботаже Прибалтики и Финляндии ФТС России: Прибалтика и Финляндия саботируют прохождение грузов

Прибалтийские страны и Финляндия саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди на границе, заявил РИА Новости врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. По его словам, подобные действия являются безобразными с точки зрения правил таможни.

Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно, когда они реально саботируют прохождение грузов и создают искусственные очереди, — заявил Давыдов.

В пятницу, 26 апреля, в Ташкенте открылось 78-е заседание совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Российская сторона выступает в качестве председателя. В кулуарах мероприятия Давыдов привел пример подобного саботажа. Он рассказал, что на пункте пропуска «Бурачки — Терехово» на границе РФ и Литвы скопилось около двух тысяч машин в ожидании проезда на российскую территорию. Литовская сторона, по его словам, пропускает чуть больше ста автомобилей в сутки.

Вот это сознательная политика удушения и саботажа, просто реального саботажа международной торговли, — сказал он.

Давыдов пояснил, что страны Прибалтики и Финляндия прибегли к известному методу «итальянской забастовки» — формально проезд допускается, однако специально создаются очереди.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не собираются закрывать границы и запрещать россиянам ездить по миру или возвращаться в РФ уехавшим соотечественникам. Она добавила, что Россия являются открытой страной.