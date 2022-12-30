В ФТС назвали сроки адаптации к нефтяным ограничениям ФТС: адаптация экспортеров РФ к нефтяным ограничениям займет не больше 2-3 месяцев

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Адаптация российских экспортеров углеводородов и перестройка их логистических маршрутов займет не более 2-3 месяцев. Такое предположение в интервью РИА Новости сделал первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. По его словам, процесс будет происходить быстро, потому что «нефть нужна».

Введенные весной странами Запада меры привели к сложностям в расчетах и логистике. В целом для всех видов товаров тогда потребовалось где-то два-три месяца, чтобы перестроить логистику. Сейчас речь идет о конкретных товарах: о нефтяной группе. Поэтому сколько здесь потребуется времени — не понятно. Но мне кажется, адаптация должна происходить быстрее, потому что нефть нужна, — сказал Давыдов.

При этом он признал спад экспорта энергоносителей, который наблюдается в декабре после введения новых ограничений на российское сырье. Однако Давыдов отметил, что для рынка неразумно убирать российское предложение, «это все равно, что стрелять себе в ногу или сразу в голову».

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.