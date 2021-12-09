В ФСБ сообщили об угрозе украинского корабля в зоне Керченского пролива
ФСБ: Украинский корабль «Донбасс» создаёт угрозу безопасности в зоне Керченского пролива
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:16, 09 декабря 2021
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Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Требования изменить курс он не выполняет. Об этом сообщили в ФСБ России.
По информации ФСБ, корабль управления «Донбасс» 9 декабря в 09:12 снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива.
Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утверждёнными приказом Министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было, — говорится в сообщении ведомства.
В 13:45 российский корабль сопровождения предупредил о необходимости соблюдения законодательства РФ в части, касающейся подачи заявок на прохождение Керченского пролива. В ответ с украинского корабля сообщили, что следовать через пролив судно не планирует.
В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания, — сообщили в ФСБ.