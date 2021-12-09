В ФСБ сообщили об угрозе украинского корабля в зоне Керченского пролива

Происходящее в Донбассе напоминает геноцид. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, обращаясь к Кириллу Вышинскому.​​​​​​

То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали, — отметил российский лидер. По словам Путина, русофобия является...