В ФСБ раскрыли имена сотрудников ГРУ, причастных к диверсии в Крыму

В ходе расследование дела о подрыве газопровода в Крыму ФСБ России установила имена всех причастных к этому сотрудников главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Диверсия была санкционирована начальником ГУР Кириллом Будановым, убившим сотрудника ФСБ в 2016 году, сообщается на сайте ведомства.

Акцию планировалось приурочить ко дню независимости Украины. Её организаторами выступили агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, который участвовал в неудавшейся террористической акции в Крыму в 2016 году, а также руководитель оперативной службы «Таврия» (подразделение ГУР в Херсоне) Виктор Зелинский и его подчинённый Максим Мартынюк.

В качестве исполнителей диверсии выступили Асан и Азиз Ахтемовы, а посредником между ними и разведкой стал зампредседателя организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России) Нариман Джелялов. По его указанию Ахтемовы ездили в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучали их взрывному делу. Взрывчатка была доставлена в Крым конспиративным путём, отметили в ведомстве.

ФСБ также показало кадры допроса Ахтемовых. Они заявили, что украинская разведка использовала их для оказания влияния на крымских татар и вызвать враждебность к России. Кроме того, они пожаловались на шантаж и угрозы со стороны спецслужб.

Подрыв газопровода в крымском селе Перевальное произошёл 23 августа. В начале сентября Ахтемовых и Джелялова задержали сотрудники ФСБ. Суд отправил их под арест. Некоторое время спустя Джелялову ужесточили обвинение, путём переквалификации его с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в данном преступлении.