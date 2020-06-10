В ФСБ пресекли незаконную деятельность оружейников из 15 регионов РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники Федеральной службы безопасности в ходе совместных действий с полицией пресекли незаконную деятельность подпольных оружейников на территории 15 регионов страны. Об этом 11 июня сообщили представители Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что силовики в общей сложности выявили девять мастерских, в которых злоумышленники незаконно восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и изготавливали боеприпасы.

Деятельность преступников спецслужба пресекла в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Бурятии, Пермской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областях, в Хабаровском, Краснодарском и Алтайском краях и Еврейской автономной области.

В общей сложности правоохранители изъяли 166 единиц огнестрельного оружия, — передаёт ТАСС сообщение представителей ЦОС ФСБ.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности на территории 10 регионов России выявили 13 незаконных оружейных мастерских. Об этом стало известно 27 мая.

Операции спецслужбы прошли в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Также была пресечена незаконная деятельность подпольных оружейников на территории Республики Крым, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.