В ЕР оценили планы экс-солистки «Тату» поучаствовать в праймериз

https://static.news.ru/photo/0de23e5e-a87e-11eb-b3d3-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Фото: official_juliavolkova/instagram.com

В праймериз партии «Единая Россия» могут принять участие все желающие, их судьбу решат избиратели. Так прокомментировал намерение бывшей участницы группы «Тату» Юлии Волковой выставить свою кандидатуру на предварительном голосовании заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

В интервью РИА Новости Перминов подтвердил , что Волкова действительно заявилась для участия в праймериз.

Мы — открытая партия, приглашаем всех к участию в нашей процедуре отбора — кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача — открытая, объективная и современная процедура, — заявил представитель ЕР.

Ранее стало известно, что экс-солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные голосования.