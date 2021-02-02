Врач рассказал, будет ли всплеск заболеваемости COVID-19 после митингов

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В больницах российских регионов освободилось более 33% коек, предназначенных для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — цитирует ТАСС Мурашко. При этом глава Минздрава подчеркнул, что освобождающиеся койки должны «незамедлительно возвращаться...