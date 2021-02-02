Врач рассказал, будет ли всплеск заболеваемости COVID-19 после митингов

Впервые за этот год в эпидемии коронавируса наметился перелом в сторону снижения, на который вряд ли окажут существенное влияние прошедшие оппозиционные митинги, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
Сообщение о посещающих митинг людей с коронавирусом появилось 23-го числа? В среднем 5-6 дней занимает период заболеваемости. Есть у нас в последние дни сейчас всплеск? 20 человек, конечно, мы их не заметим даже среди общей заболеваемости, которая в последнее время снижается. Есть огромная страшная кривая заболеваемости в мире, и впервые в последние дни, где-то в начале января, эта кривая началась снижаться. Значит, что эпидемия поворачивается и идёт вниз. Это впервые за весь этот год случилось. Можно сказать, что в эпидемии наметился перелом, а что касается влияния митингов на заболеваемость — никакого большого влияния они не окажут, — рассказывает эксперт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что из-за COVID-19 в 2021 году предсказали серьёзную эпидемию гриппа в разных странах мира. Причиной эпидемии станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим простудным заболеваниям.