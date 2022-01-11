В ЕМА дали положительное заключение по производству «Спутника V»

Специалисты Европейского медицинского агентства (ЕМА) дали положительное заключение по производственным стандартам и проведению клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По его словам, российская сторона не получала по этим вопросам от ЕМА критических замечаний.

Относительно того, как признаются производственные стандарты, здесь ведётся работа, потому что всё-таки производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы. И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение, — сказал Логунов

Ещё в начале октября глава Минздрава России Михаил Мурашко после встречи с представителями США в Женеве сообщил, что барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ устранены, и осталось пройти только формальные процедуры. Спустя некоторое время глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о том, что фонд ждёт одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

Кроме того, вопрос сертификации «Спутника V» находится на рассмотрении и в Европейском медицинском агентстве. При этом представителем ЕМА Фергюсом Свини было озвучено, что по состоянию на октябрь нет возможности огласить возможный график одобрения российской вакцины, однако работа продолжается. Как сообщали западные СМИ, ЕМА, скорее всего, рассмотрит возможность признания препарата в первом квартале 2022 года.