В элитный московский ЖК незаконно заселились мигранты

Жильцы элитного ЖК «Life Кутузовский» в Москве обнаружили, что на первом этаже парковки поселились нелегальные иностранные рабочие. Они, по словам жильцов, незаконно проживают в служебных помещениях, при этом бесплатно пользуются коммунальными услугами, что вызвало гнев у хозяев квартир элитного комплекса, сообщает Telegram-канал Mash.

Собственники квартир рассказали , что в кладовых комнатах для мигрантов создавали все условия проживания. У них имеется столовая, санузлы, душевые комнаты, а также стиральные машины и различная бытовая техника.

Жильцов не устраивает такая ситуация, ввиду того, что расход электроэнергии и воды значительно повысился, а вместе с ними и тарифы на ЖКХ. Собственники квартир отказываются платить за нелегально-проживающих рабочих.

Также поступают жалобы и на поведение мигрантов, которое ставит под сомнение безопасность собственников квартир — рабочие громко шумят и курят рядом с газовыми баллонами.

Выяснить, кто помог мигрантам поселиться на нижнем этаже парковки жильцам не удалось, а сами мигранты не могут ответить кому подчиняются.

В управляющей компании дома тоже не помогли разобраться в ситуации, заявив, что руководство часто меняется и обвинили в нарушениях застройщика. Владельцы квартир обратились в полицию, а также намерены наведаться в прокуратуру, чтобы решить сложившуюся проблему.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что мешает мигрантам встроиться в российское общество. По его словам, мигранты, приезжающие в Россию, зачастую не имеют хорошего образования и сильно отличаются по менталитету от коренных жителей России. Он добавил, что глубинная проблема мигрантов и их детей «не национальная, а цивилизационная».