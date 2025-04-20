В Эквадоре объяснили визит Россельхознадзора на банановые плантации Россельхознадзор проверит эквадорских производителей бананов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители бананов в Эквадоре будут проверены на следующей неделе представителями Россельхознадзора, рассказал руководитель эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар. Инспекция со стороны российской делегации стартует 21 апреля, передает РИА Новости.

Россельхознадзор подтвердил инспекцию на 21–28 апреля этого года, чтобы проверить все процессы, связанные с сертификацией процесса экспорта бананов в Россию, — сказал Саласар.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили россиянам, что бананы обязательно нужно мыть перед употреблением. Также специалисты напомнили о пользе этого фрукта, в котором содержатся калий, магний, витамины B6 и C. Бананы благотворно влияют на функционирование сердца, сосудов и органов пищеварения, однако от них лучше отказаться людям, страдающим от сахарного диабета.

Кроме того, стало известно, что бананы лучше не хранить в холодильнике и разделять связки на отдельные плоды, чтобы избежать почернения фруктов. Также рекомендуется оборачивать ножки пищевой пленкой или фольгой, так как именно через них выделяется газ этилен, приводящий к такому неприятному эффекту. Помимо этого, можно смазать кожуру бананов лимонным соком, чтобы замедлить окисление.