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Сопредседатель рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив Ольга Амельченкова рассказала об инициативе партии изменить преамбулу Конституции.

Она отметила, что предлагается добавить в Основной закон слова о гордости за отечественную историю, великие победы и подвиги предков. Об этом сообщает сайт ER.RU.

Общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, мы видим, как они переживают, когда, например, руководство Польши заявляет о том, что Красная армия не освобождала их страну, а оккупировала. Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в преамбулу Конституции, связанных с добавлением слов о гордости за нашу историю, великие победы и подвиги наших предков, — заявила Амельченкова.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что референдум по предложенным президентом поправкам в Конституцию не требуется. По её словам, достаточно разового «эксклюзивного» голосования.