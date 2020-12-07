В «Единой России» готовят новый законопроект о «беби-боксах»

https://static.news.ru/photo/1efbee80-3897-11eb-8389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Проект закона, который касается создания «беби-боксов», будет доработан и внесён в нижнюю палату парламента в новой редакции. В ней будут учтены мнения экспертов. Об этом сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Снимаем с рассмотрения текущий законопроект для того, чтобы внести его в начале следующего года после доработки с учётом мнения медицинского сообщества, экспертов, имеющегося регионального опыта, — сказал Неверов, слова которого приводит портал regnum.ru.

Законопроект, направленный на создание «беби-боксов», где анонимно могут оставить младенца, требует сейчас серьёзной доработки.

По словам Неверова, «окна жизни» сейчас работают в 16 субъектах, однако это не является локальной проблемой. Сейчас ситуацию с «беби-боксами» нужно урегулировать на федеральном уровне.

Как сообщал NEWS.ru, ранее годовалый ребёнок погиб в Москве после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери.