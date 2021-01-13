В Думе предложили нанести QR-коды на памятники Великой Отечественной войны

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Для достижения национальных целей развития, определённых президентом Владимиром Путиным, разработан единый план. Он уже одобрен и будет скорректирован с учётом итогов 2020 года. Об этом глава правительства Михаил Мишустин рассказал в видеообращении к участникам Гайдаровского форума.

Премьер пояснил, что план объединяет национальные цели, проекты и программы. По его словам, уже проведена корректировка нацпроектов в соответствии с обновлёнными целями. В настоящее время аналогичная работа проводится в отношении...