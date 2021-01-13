В Думе предложили нанести QR-коды на памятники Великой Отечественной войны

На памятники, установленные в честь участников или по случаю важных событий Великой Отечественной войны, могут начать наносить QR-коды. Они будут предоставлять посетителям историческую справку, архивные документы, а также фотографии и видео о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект.
Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Государственной думы,
Кроме того, документ предлагает уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников.
Законопроект поддержан министерствами обороны, культуры и юстиции.
Ранее, как писал NEWS.ru, россияне выбрали самый необычный памятник страны. Больше всего голосов получила скульптура тувинской письменности, расположенная в музее-заповеднике «Белдир-Кежии».