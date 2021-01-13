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В Думе предложили нанести QR-коды на памятники Великой Отечественной войны

13:43, 14 января 2021
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

На памятники, установленные в честь участников или по случаю важных событий Великой Отечественной войны, могут начать наносить QR-коды. Они будут предоставлять посетителям историческую справку, архивные документы, а также фотографии и видео о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект.

Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Государственной думы, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.

Кроме того, документ предлагает уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников.

Законопроект поддержан министерствами обороны, культуры и юстиции.

Ранее, как писал NEWS.ru, россияне выбрали самый необычный памятник страны. Больше всего голосов получила скульптура тувинской письменности, расположенная в музее-заповеднике «Белдир-Кежии».

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