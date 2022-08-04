В Думе предложили дать работающим пенсионерам право на налоговый вычет ЛДПР предложила дать право работающим пенсионерам получать социальный налоговый вычет

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Представитель фракции ЛДПР в Госдуме намерены в четверг, 4 августа, внести в нижнюю палату парламента законопроект о праве работающих пенсионеров на получение пенсионного социального налогового возврата, составляющего половину от уплаченного в течение года НДФЛ, но не более 25 тысяч рублей. Текст документа и пояснительную записку к нему опубликовал в своём Telegram-канале замглавы фракции, один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Согласно представленным данным, законопроект предлагает внести изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. Пенсионный социальный налоговый возврат предполагается предоставлять «работающему пенсионеру по окончании налогового периода на основании подачи им в налоговый орган заявления». После этого налоговые органы в течение месяца со дня получения заявления перечисля денежные средства в безналичной форме на указанный в заявлении банковский счет.

По словам разработчиков законопроекта, в настоящее время каждый пятый пенсионер в России работает. При этом средний размер отечественной пенсии составляет 18 тысяч рублей, чего. по слова законодателей, в условиях инфляции «недостаточно для комфортной жизни».

Авторы поправок также напомнили, что в действующем законодательстве идексаций размера фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих пенсионеров была отменена, «что негативно сказывается на их финансовом положении» и вызывает рост социальной напряженности.

Принятие предлагаемого законопроекта позволит частично возместить работающим пенсионерам недополучаемые ими в результате установленных законодательных ограничений доходы, — говорится в пояснительной записке.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что Госдума осенью рассмотрит законопроект о выплате 13-й пенсии. Нововведение может поддержать самую незащищённую категорию населения.