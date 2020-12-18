В Думе назвали главных кандидатов на миллионные штрафы за запретный контент

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Чаще всего требования Роскомнадзора об удалении и блокировке контента нарушают крупные иностранные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ. Об этом со ссылкой на статистику ведомства сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Так, с YouTube вопреки предписанию Роскомнадзора к апрелю 2020 года не было удалено 10 482 URL-страниц с запрещённой информацией, в Twitter — 1 462, в Instagram — 1 435, а в Facebook — 362.

Такие данные приведены в пояснительной записке к законодательной инициативе о штрафных санкциях для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете на случай, если они не ограничат доступ к запрещённому контенту.

Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации, — цитирует Боярского «Интерфакс».

Думский комитет одобрил поправки к проекту закона, уточняющие суммы штрафов. Если провайдер хостинга повторно нарушит требование, с него может быть взыскано от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, если это физическое лицо, с должностного лица — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. По отношению к юридическим лицам мера ещё более строгая: им придётся заплатить от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за год, предшествующий тому, в котором было выявлено нарушение, но не менее 4 млн.

В варианте документа, который подготавливали к первому чтению, юридических лиц было предложено штрафовать на сумму, не превышающую 8 млн. Теперь верхней планки нет.

Кроме того, поправки привязывают к уровню дохода и штрафы для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов, если те не удаляют информацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности, а также материалы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Под запретом и информацию о способах изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ, о местах их приобретения и культивирования наркосодержащих растений.

За это предусмотрен штраф для граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — от 800 тысяч до миллиона рублей, для юридических лиц — от 1/10 десятой до 1/5 совокупного размера суммы выручки за предшествующий год, но не менее 8 млн.

Как и в первом варианте, предыдущая редакция законопроекта предполагала верхнюю планку штрафов для юрлиц, но на этот раз — 15 млн. Однако её решили убрать.

Ранее, как писал NEWS.ru, московский суд оштрафовал компанию Google на рекордные 3 млн рублей за выдачу в результатах поиска запрещённых в России данных.