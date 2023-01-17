В Донецке из-под завалов здания извлекли тела трех человек после обстрела

Фото: МЧС ДНР

Последствия обстрела в Калининском районе Донецка

После обстрела ВСУ из-под завалов здания в Калининском районе Донецка извлекли тела трех человек, сообщает МЧС ДНР. Погибли две женщины и мужчина.

В 21:45 извлекли погибшего мужчину. Его анкетные данные устанавливаются. В 23:50 спасатели обнаружили погибшую женщину 1977 года рождения. В 02:28 сотрудниками извлекли тело женщины 1975 года рождения.

Как подчеркнули в МЧС, аварийно-спасательные работы продолжатся до полного разбора завалов.

Изначально сообщалось, что в ходе обстрелов из РСЗО вооруженными силами Украины Калининского района Донецка пострадали три человека. В результате удара были повреждены жилой дом, аптека и супермаркет. При этом в городской военной комендатуре сообщали о двух погибших и четырех пострадавших. Представители военной комендатуры заявили, что характер разрушений свидетельствует о применении ВСУ американской РСЗО HIMARS.

Ранее жительница приграничного района Белгородской области пожаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.