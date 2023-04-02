В ДНР сообщили, что двое экс-полицейских Украины отбили атаку ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале рассказал о действиях двух бывших полицейских Украины в бою. Ходаковский отметил, что это бывшие сотрудники ГИБДД, которые присоединились к Вооруженным силам России после освобождения оккупированных территорий.

Он рассказал о том, как этим бойцам удалось отразить атаку украинских военнослужащих.

Они стойко отбивали атаку, сражались до последнего, пока противник не отступил, и только после этого начали эвакуацию, — сообщил Ходаковский.

По его словам, оба бойца получили ранения.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором он заявил, что битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию. Бизнесмен отметил, что военные действия также «потрепали» бойцов ЧВК «Вагнер».

Военкор Александр Сладков ранее отметил, что у ВСУ, подгоняемых США, нет другого варианта, как пойти в контрнаступление. По его мнению, украинская «анти-Россия» — это проект, в который вложены деньги и от которого на Западе ждут результата.