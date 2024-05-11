В ДНР рассказали, от чего зависит восстановление Авдеевки Пушилин: восстановление Авдеевки зависит от запуска коксохимического завода

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военный инженер группировки войск «Центр» Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке

Специалисты аккуратно подходят к плану восстановления Авдеевки, недавно перешедшей под контроль российской стороны, поэтому пока сложно говорить о том, как быстро будет отстроен город, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «России 24». Он добавил, что одним из ключевых моментов в этом вопросе является запуск коксохимического завода.

Нужно понимать, что будет с Авдеевским коксохимическим заводом, как быстро мы сможем его восстановить, если такое решение будет принято. От этого будет зависеть, как быстро и в каких масштабах будет восстанавливаться сам город Авдеевка и близлежащие населенные пункты, — рассказал он.

Ранее, 7 апреля, Денис Пушилин сообщил, что к полноценному восстановлению домов в Авдеевке власти перейдут, как только позволит оперативная обстановка. Чтобы начать разработку программы восстановления жилья, сейчас формируют заявку на 300 домов жилого сектора.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Северо-Крымский канал в перспективе можно будет восстановить, заполнив его водой из Днепра. По его словам, полную хозяйственную стратегию можно будет сформировать лишь после окончания военной операции на Украине.