В ДНР рассказали о серьезном продвижении под Артемовском Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о продвижении ВС России под Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ на передовой на Запорожском направлении

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о серьезном продвижении Вооруженных сил РФ в районе Артемовска. В эфире передачи «Соловьев Live» он отметил работу российской артиллерии, которая подавляет действия противоборствующей стороны. Он подчеркнул, что из-за слаженной работы ВС РФ количество обстрелов Донецка со стороны ВСУ значительно уменьшилось.

Артиллерия сегодня реально подавляет силы противника, на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут. <...> У нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска, — заявил Кимаковский.

Ранее The Wall Street Journal писал о том, что западные и украинские чиновники и аналитики призвали украинские войска покинуть Артемовск для смещения на новую линию обороны. Издание подчеркнуло, что ряд западных и украинских чиновников, военных и аналитиков обеспокоены тем, что Киев позволил втянуть себя в битву за город «на условиях России».

Вечером 11 января основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин заявил о «полном освобождении и зачистке» Соледара от подразделений украинской армии. Согласно утверждению бизнесмена, мирные граждане были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.