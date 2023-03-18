В ДНР рассказали о попытке ВСУ войти в Артемовск Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ пытались войти в Артемовск через Часов Яр

Фото: Министерства обороны Украины

Советник временного исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть в Артемовск. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что украинская армия сосредоточила значительную группировку в Часов Яре и перебросила туда свежие подразделения. ВСУ, по его мнению, пытались осуществить контрнаступление и ворваться в Артемовск.

Попытки были пресечены, но сейчас враг достаточно силен на этом направлении, — добавил Ян Гагин, отметив, что на данный момент численность украинских войск в городе составляет около 10 тысяч человек.

Ранее Ян Гагин утверждал, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска. Временный исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал о систематическом продвижении российских военных к полному контролю над городом.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.