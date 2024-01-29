В ДНР раскрыли число жертв при обстреле Донецка Кулемзин: три человека погибли при обстреле Донецка

Фото: МО Украины

Три человека погибли, еще один пострадал при обстреле Калининского района Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас администрация устанавливает их личности.

По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть трое погибших и один раненый. Анкетные данные уточняются, — написал он.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщило, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), использовав при этом 81 боеприпас. В результате ранения получили четверо гражданских.

Также в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по Новой Каховке погиб один мирный житель, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, еще один человек получил травмы. Сальдо отметил, что минометный артиллерийский огонь велся с правого берега по всему городу.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.