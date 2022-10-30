В ДНР оценили эффективность Caesar и HIMARS на Украине Подполковник Народной милиции ДНР Баевский оценил эффективность Caesar и HIMARS на Украине

Фото: lockheedmartin.com

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат регионального парламента Андрей Баевский заявил, что применяемые украинскими боевиками в Донбассе французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не эффективнее других артиллерийских установок. Он отметил, что САУ Caesar не менее уязвим, чем другие артсистемы. Он добавил, что ВСУ теряют французскую технику также по причине ее поломки.

Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. Относительно HIMARS наблюдение примерно такое же, нельзя сказать, что они применяются сегодня чаще или успешнее, чем другие РСЗО или ствольная артиллерия, — рассказал Баевский.

В странах Запада правительства неоднократно критиковали за огромные поставки военной техники Украине, которая в итоге оказывается в руках солдат ВС РФ.

Американский морпех в отставке Дакота Вуд в статье для издания 19fortyfive ранее написал, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность США и истощили военные запасы страны. Он пояснил, что в течение около 20 лет военные в США используют в операциях технику, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с СССР. В настоящее время темпы восполнения этих запасов заметно снизились из-за поставок Киеву.