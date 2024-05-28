В ДНР объяснили символику розы из осколков снарядов для Нуланд Гагин заявил, что подарит Нуланд розы из снарядов как «вестнику апокалипсиса»

Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд является «вестником апокалипсиса», поскольку во всех странах, которые она посещала, начинались революции, геноцид и убийства, как это было и с Украиной, заявил помощник главы ДНР Ян Гагин. Именно поэтому он собирается подарить американской чиновнице кованую розу из осколков снарядов, предоставленных ВСУ НАТО. По словам Гагина, которые передает корреспондент NEWS.ru, подобный жест станет отсылкой к войне во Вьетнаме, когда на митингах в США девушки вставляли цветы в стволы американских солдат.

Потому что за долгие годы ее трудовой деятельности ее прозвали вестником апокалипсиса. Куда бы ни приезжала эта женщина начинались революции, геноцид, убийства, что угодно. Также Виктория появилась на Майдане и явилась предвестником апокалипсиса, который начался на Украине, в Донбассе, — объяснил Гагин в ходе официального обращения к Генассамблее ООН по поводу убийств российских детей снарядами НАТО.

Помощник главы ДНР провел параллель с антивоенными протестами в Соединенных Штатах, когда солдаты отправлялись во Вьетнам, «который на карте-то не каждый американец может найти».

Девушки [на митингах] вставляли цветы в стволы винтовок гвардейцев, которые разгоняли эти демонстрации. Примерно точно так же эта роза госпоже Нуланд, которую призвали как гвардейца разгонять мирную демонстрацию. Этот осколок на территории США от войны на Украине, — заключил Гагин.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что США следует разрешить ВСУ наносить удары по России с помощью дальнобойного оружия. По ее мнению, Вашингтон и союзники Украины должны оказывать Киеву больше помощи для нанесения ударов по территории РФ.