В дептрансе предупредили о сложной ситуации на дорогах Москвы

Департамент транспорта Москвы предупредил граждан об ухудшении погодных условий и ситуации на дорогах в пятницу, 28 января. В ведомстве попросили водителей, по возможности, в этот день пользоваться общественным транспортом.

В столице 28 января ожидается ухудшение погодных условий из-за снега и метели. Столбики термометра в этот день опустятся до минус четырёх — шести градусов, на дорогах ожидается гололедица. Скорость ветра может достигнуть 15 метров в секунду, атмосферное давление низкое — 739 мм ртутного столба.

Из-за продолжительного снегопада и скольких дорог ситуация на дорогах осложнится, особенно на участках, где есть подъёмы, а также на эстакадах и мостах.

Власти мегаполиса попросили горожан по возможности избегать использования личного транспорта и временно пересесть на общественный.

Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, — сообщили в департаменте транспорта.

Снегопад также продолжится и на выходных, однако будет теплее, до −1 градуса.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что начало февраля практически на всей территории России будет тёплым. Однако речь идёт о первых числах месяца. Прогноз среднемесячной температуры в феврале традиционно будет представлен Гидрометцентром 31 января.