В деле убийства экс-депутата Рады Кивы нашли украинский след

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Илья Кива

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье носило заказной характер, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что среди версий убийства рассматривается украинский след.

По предварительным данным, убийство Ильи Кивы носило заказной характер. В настоящее время следствие среди версий преступления рассматривает украинский след, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте.

Как уточнили в ведомстве, к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Правоохранители осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.

Ранее Главное управление разведки МО Украины взяло ответственность за смерть бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских предателей. До этого несколько украинских СМИ отмечали, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства».