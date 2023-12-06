Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье носило заказной характер, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что среди версий убийства рассматривается украинский след.
По предварительным данным, убийство Ильи Кивы носило заказной характер. В настоящее время следствие среди версий преступления рассматривает украинский след, — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в Киву выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений экс-депутат скончался на месте.
Как уточнили в ведомстве, к расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. Правоохранители осматривают место происшествия, устанавливаются обстоятельства и причастные лица.
Ранее Главное управление разведки МО Украины взяло ответственность за смерть бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что такой исход ждет и других украинских предателей. До этого несколько украинских СМИ отмечали, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства».
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива встречает демонстрантов во время митинга военнослужащих и отставных полицейских с призывом к перерасчету пенсий возле Верховной рады
Фото: Стрингер/РИА Новости
Илья Кива перед началом внеочередного заседания Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко и депутат от ОПЗЖ Илья Кива (слева направо) дерутся во время пленарного заседания украинского парламента
Фото: Olena Khudiakova/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Илья Кива и Виктор Медведчук у здания апелляционного суда в Киеве
Фото: Anatolii Siryk/Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Депутат Илья Кива (в центре) возле Печерского районного суда в Киеве
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Народный депутат Украины Илья Кива во время возложения цветов к Вечному огню в парке Вечной Славы в 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне