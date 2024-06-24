В деле экс-президента «АФК Система» Новицкого появились новые фигуранты «Коммерсант»: Новицкого и Васильева заподозрили в хищении 8,8 млрд рублей

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Экс-президента «АФК Система» Евгения Новицкого и двух совладельцев инвестгруппы «Русские фонды» Константина Бейрита и Сергея Васильева подозреваются в хищении 8,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По версии следствия, хищение имело место в 2018-2019 годах.

Следователи считают, что средства похищены у шести негосударственных пенсионных фондов. Все три фигуранта в рамках сговора заключили сделку по продаже «Первого национального пенсионного фонда» Васильевым и Бейритом Новицкому. Из НПФ после было выведено 3,2 млрд рублей.

Кроме того, по версии следствия, из НПФ «Церих» выведено 605,2 млн рублей, металлургов — 598,4 млн рублей, Первого национального пенсионного фонда — 3,213 млрд рублей, Торгово-промышленного пенсионного фонда — 3,378 млрд рублей. Общая сумма выведенных средств превысила 8,8 млрд рублей.

Все НПФ лишились лицензии и были проведены через процедуру банкротства. Агентство по страхованию вкладов стало правопреемником фондов и потерпевшей стороной по делу.

Ранее Тверской суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест до 20 августа текущего года. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Всего предпринимателя подозревают в совершении шести преступлений.