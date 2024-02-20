Названо поручение Шойгу, изменившее ход СВО ЦКБР: Шойгу поручил осваивать боевое применение FPV-дронов еще в 2021 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Подразделения ВС России начали осваивать боевое применение FPV-дронов еще в 2021 году, сообщил ТАСС глава Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, соответствующее поручение лично дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Так он прокомментировал слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о роли беспилотников в ходе СВО.

Революцию новых типов БПЛА, третьей лиги, проспали все. Но у нашей страны есть один большой плюс: Сергей Кужугетович Шойгу лично дал зеленый свет на активное освоение данных типов БПЛА в некоторых подразделениях МО России еще летом 2021 года, — сказал он.

Кузякин отметил, что российское военное руководство предвидело значимость FPV-дронов для ведения боевых действий. По его словам, Шойгу поручил адаптировать этот вид беспилотников к боевому применению на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Мы очень активно начали работать, развивать оборудование и обучать пилотов, что впоследствии стало новостью для нашего противника в ходе спецоперации на Украине, — рассказал он.

Медведев на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе заявил, что развитие технологий привело к изменению характера войн по всему миру. По его словам, в начале спецоперации существовало мнение, что она пойдет по «классическим канонам», однако вскоре стало ясно, что так не будет. Политик добавил, что теперь особое место занимают беспилотники и это является предметом удивления всех стратегов и экспертов.