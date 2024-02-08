В ЦИК рассказали, какие ошибки обнаружили в подписях за Надеждина Член ЦИК Шевченко: большую часть ошибок в подписях за Надеждина допустил штаб

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Большинство ошибок в подписях, поданных Борисом Надеждиным для участия в президентских выборах и признанных недействительными, были допущены из-за недоработок его штаба, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Он напомнил, что допустимая доля брака в бланках Надеждина составляла порядка 5 тысяч подписей.

Это как раз 5%, которые его страхуют. Каждая подпись, признанная недействительной, минусуется из запаса, который кандидат предоставил. И у Бориса Борисовича сверх того запаса, который был, представлено 4 734 подписи. <…> Самое интересное, что из них 3 724 подписи были признаны недействительными из-за недоработок штаба, — отметил он.

Шевченко сообщил, что в некоторых случаях один и тот же избиратель многократно ставил подпись за Надеждина в разных подписных листах. Кроме того, отмечались случаи, когда данные о местах проживания избирателей не соответствовали данным о местах, в которых они оставляли подписи. Возникли у ЦИК и вопросы к данным о сборщиках.

Борис Борисович назвал это фантастическим косяком, когда был в Центризбиркоме — что не положили папку со сборщиками подписей в Московской области. А, извините, это 1 768 подписей на вылет. Для чего это нужно? Сборщик удостоверяет сведения об избирателе, а сведения о сборщике заверяет нотариус. Форма, которая утверждена Минюстом, подразумевает, что сборщик предъявляет свой паспорт, пишет свои ФИО и расписывается. Здесь этого нет. [Невозможно] проверить, те ли это сборщики и насколько соответствуют действительности данные, которые внесены в подписной лист, — подчеркнул он.

Центральная избирательная комиссия России 8 февраля отказала Борису Надеждину в регистрации в качестве кандидата на выборах в президента России. Выдвиженец от «Гражданской инициативы» подал в ЦИК почти 105 тыс. подписей, из которых 9,1 тыс. оказались недействительными. Допустимое количество брака в случае с Надеждиным должно было составить не больше 5,25 тысячи подписей.

Политик заявил, что намерен обжаловать решение комиссии. В беседе с NEWS.ru член Совета при президенте РФ по правам человека Кирилл Кабанов выразил мнение, что у Надеждина есть шанс оспорить вердикт ЦИК, при этом ждать какой-либо острой реакции или митингов из-за его недопуска не стоит.